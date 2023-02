Yoav Galant, le ministre israélien de la Défense, s’est entretenu aujourd’hui (mercredi) avec son homologue azerbaïdjanais, Zakir Hasanov.

Galant a souligné que les liens entre Israël et l’Azerbaïdjan était basés sur l’amitié et la confiance mutuelles et a exprimé sa satisfaction de l’état des relations actuelles. Hasanov a exprimé son souhait de voir se renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

Rappelons que l’Azerbaïdjan possède une frontière commune avec l’Iran. Il existe donc des intérêts pour Israël comme pour l’Azerbaïdjan à renforcer la coopération sécuritaire face à la menace commune qu’est l’Iran nucléaire.

Galant s’est également entretenu avec des responsables sécuritaires azerbaïdjanais.

Un ancien colonel de l’armée azerbaïdjanaise a avancé l’hypothèse que l’attaque de drones sur des installations militaires iraniennes, il y a quelques jours, avait été réalisée par Israël. Il pense que les drones ont été envoyées depuis le territoire azerbaïdjanais voisin de l’Iran.