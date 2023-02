Mahamat Idriss Deby Itno, le Président du Tchad a été reçu aujourd’hui à Jérusalem par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

En janvier 2019, le Premier ministre Netanyahu et Idriss Deby, l’ancien président du Tchad, pays musulman, avaient convenu la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays lors d’une cérémonie à Ndjamena, la capitale du Tchad, après 47 ans de rupture.

Mahamat Idriss Deby Itno est venu en Israël afin d’inaugurer demain (jeudi) l’ambassade du Tchad en Israël.

Le Premier ministre israélien a déclaré: »Israël et le Tchad ont établi des relations à l’époque de votre défunt père. Ces relations sont extrêmement importantes avec un grand pays au cœur de l’Afrique. Nous voulons les porter vers de nouveaux sommets, vers de nouveaux horizons. Votre visite ici en Israël et l’ouverture de l’ambassade sont le reflet de cette volonté. Nous pensons que notre collaboration peut aider non seulement à faire progresser nos relations et notre coopération, mais qu’elle fait également partie du retour d’Israël en Afrique et du retour de l’Afrique en Israël. Nous avons des objectifs communs de sécurité, de prospérité et de stabilité ».

Après les déclarations, une réunion élargie a eu lieu avec la participation du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, du chef du Mossad Dudi Barnea, du directeur de cabinet du Premier ministre Tsahi Braverman, du chef du Conseil de sécurité nationale Tsachi Hanegbi, du secrétaire général militaire du Premier ministre Avi Gil et l’ambassadeur d’Israël au Tchad Ben Burgel. Du côté tchadien, le ministre des Affaires étrangères Mehmet Saleh Anadif, le ministre de la Défense Daoud Yaya Barhaim, le chef de cabinet présidentiel Idris Yussuf Boy et le chef des services secrets, le général Ahmed Kogeri, ont participé.