Déborah Abisror-De Lieme, candidate Renaissance à l’élection partielle de la 8ème circonscription des Français de l’Etranger: « Au final Meyer Habib a permis de mettre les sujets sur la table pendant 8 ans au Parlement. Et on l’en remercie mais c’est aussi zéro lois et deux amendements. Moi je veux finir ce mandat avec la même énergie pour défendre Israël mais avec aussi des lois et des amendements ».