Le site Israël Hayom rapporte que l’Autorité palestinienne a entrepris, en contravention avec les accords d’Oslo, la construction d’une route qui traverse la Judée-Samarie, d’Afula à Har Hevron.

Ces travaux dont le rythme a augmenté ces derniers temps causent des dommages environnementaux dans la région du désert de Judée. En effet, le tracé de la route passe sur des réserves naturelles protégées que les Israéliens et les Palestiniens s’étaient engagés à préserver, dans le cadre des accords d’Oslo, et sur lesquelles il est strictement interdit de construire.

Les travaux sont arrivés sur le territoire du conseil régional de Har Hevron, près du yishouv Carmel. Le président du conseil régional, Yohaï Dimri s’insurge: »Il s’agit de réserves naturelles protégées, les Arabes construisent une route et personne ne dit rien. Où sont les écologistes? Pourquoi les responsables de l’administration civile n’envoient pas des inspecteurs? Je ne comprends pas. Nous perdons le pays. Il s’agit d’actions sur le terrain qui coûtent des dizaines de millions de shekels. Il y a forcément des organismes qui financent tout ça et il faut vérifier l’origine de ces fonds: l’Autorité palestinienne ou des acteurs d’Etats étrangers, ce qui serait encore pire puisqu’il s’agirait d’une atteinte à la souveraineté d’Israël. Il faut arrêter ce phénomène immédiatement ».

Le site Israël Hayom a pu consulter les plans du projet de route palestinienne. Si les Palestiniens prétendent qu’il est destiné à des chemins agricoles, les journalistes d’Israël Hayom témoigne que les routes prévues sont larges et font partie d’un vaste programme d’infrastructures routières palestiniennes dont le but est de tracer une route qui sera réservée aux seuls Palestiniens, contrairement aux routes que construit Israël sur lesquels circulent Israéliens et Palestiniens. Elle sera continue du nord de la Samarie jusqu’au sud d’Har Hevron et ainsi de garantir une continuité territoriale palestinienne à travers toute la Judée-Samarie.

Hier, le ministre Betsalel Smotrich confirmait qu’il avait demandé aux présidents de région de Judée-Samarie ne pas construire de nouveaux avant-postes. Il a souligné qu’il était indispensable que toute construction soit validée par le gouvernement. »Nous voulons que la loi et la politique officielle du gouvernement doit de régulariser les implantations, de développer les localités existantes et d’en créer de nouvelles. Quand tout est interdit alors tout devient permis, c’est ce que nous devons changer. Nous voulons normaliser la vie des habitants de Judée-Samarie et faire grandir la présence juive. Personne ne glorifie les transgressions de la loi. Aujourd’hui, l’Etat c’est nous, le gouvernement c’est nous et nous allons pousser et mener ces processus. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain mais, je suis convaincu que très prochainement, nous verrons déjà des avancées concrètes sur ce terrain ».