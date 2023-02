Au décollage de l’avion qui transportait les soldats de Tsahal vers leur mission en Turquie, le pilote a prononcé la prière du voyageur (Tfilat Hadere’h). Les membres de la délégation »Branches d’olivier » sont arrivés ce matin en Turquie. Ils vont apporter une aide précieuse aux forces locales et se joindre aux autres délégations internationales pour une mission de la plus haute importance et dans des conditions difficiles. Ils espèrent trouver encore des survivants dans les décombres.