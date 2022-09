Yaïr Lapid a reçu aujourd’hui à la résidence du Premier ministre, le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Le ministre émirati a reçu du Premier ministre israélien, les cinq livres de la Torah, traduits en arabe, dans la version de Saadia Gaon.

»Cher ami, nous changeons ensemble le Moyen-Orient. Nous le faisons passer de la guerre à la paix, du terrorisme à la coopération économique, d’un dialogue violent et fanatique à un dialogue de tolérance et de curiosité culturelle ».

Le Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a visité Yad Vashem ce matin après avoir rencontré le Président de l’Etat, Itshak Herzog.

»Ma présence ici aujourd’hui nous rappelle les leçons que nous enseigne l’histoire et la grande responsabilité que nous avons de promouvoir la tolérance pour le bien de nos communautés et de nos sociétés. Nous devons prendre des mesures courageuses pour construire un pont de paix authentique pour les générations futures », a déclaré le ministre émirati à Yad Vashem.

Les sujets à l’ordre du jour étaient les relations entre les deux Etats en faveur de la stabilité régionale, de la prospérité des peuples et de la sécurité de tous les habitants de la région. Il a également été question de la poursuite du développement économique et de la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau, de la sécurité et de l’alimentation.

Les deux responsables politiques ont affirmé leur volonté de nouer des relations avec d’autres pays dans ces domaines.

Ils ont rappelé le Sommet du Neguev et les bases qu’il avait jetées pour une ère dans les relations entre Israël et les pays arabes de la région.