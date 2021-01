Le « ministère des Affaires étrangères » de l’Autorité Palestinienne a annoncé vouloir poursuivre l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman devant la justice internationale. L’AP a dénoncé « dans des termes les plus fermes » les dernières déclarations de l’ambassadeur américain qui avant de quitter son poste a reconnu la légitimité d’un projet juif dans la Ville de David à Jérusalem.

L’ambassade des Etats-Unis ainsi que l’Office américain pour la préservation des sites du patrimoine à l’étranger ont officiellement reconnu la Ville de David comme étant un site appartenant au patrimoine juif et chrétien des Américains. Lors d’une cérémonie sur place, l’ambassadeur américain a déclaré : « Les découvertes archéologiques en Ville de David redonnent vie à la Jérusalem biblique et confirment une nouvelle fois les messages des prophètes de la liberté, de la justice et de la paix qui ont inspiré les fondateurs de la nation américaine ».

Dans son communiqué, l’AP considère ces déclarations comme « nulles et non avenues », elle accuse en substance David Friedman de vouloir « imposer aux Etats-Unis le narratif de l’occupation et des principes judéo-chrétiens ». Comme de coutume, l’AP dénonce aussi une « violation grossière de la légitimité internationale ainsi que des normes et décisions internationales ». Enfin elle annonce sa volonté de poursuivre « le colon Friedman » (sic) devant les tribunaux internationaux.

Photo Matti Stern / US Embassy