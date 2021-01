Confinement : le gouvernement a pris sa décision

A l’issue d’une longue séance, le gouvernement a décidé mardi soir de prolonger le confinement du pays durant 10 jours supplémentaires. Il s’achèvera ainsi le 31 janvier à minuit. Par ailleurs, toute personne à l’étranger qui souhaitera se rendre en Israël devra présenter 72 heures avant son décollage un certificat montrant qu’elle n’est pas atteinte du Corona.

Lors des débats, le Premier ministre, qui soutenait même un confinement plus long a déclaré : « Je parle à des dirigeants de ce monde et ils me disent qu’aucune autre solution ne marche. Ni le couvre-feu nocturne, ni un confinement différentiel, ni un contrôle massif de la population ». Il a aussi rappelé que certains pays ont décidé de prolonger le confinement jusqu’au mois de mars voire au mois d’avril. « Ce n’est certes pas populaire ni agréable en période d’élections mais c’est ce que nous devons faire et je demande à tous de soutenir cette décision. Il s’agit d’un dernier effort commun pour sortir du Corona et sauver des vies ».