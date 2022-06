L’ambassadeur d’Israël en Russie a été convoqué par le ministre russe des Affaires étrangères. Ce dernier a protesté face à l’attaque de l’aéroport international de Damas attribuée à Israël.

L’ambassadeur a manifesté la condamnation de la Russie face à ce qu’elle qualifie de dégâts civils et humanitaires. La Russie ne se contente pas des justifications israéliennes et attend de plus amples explications.

Rappelons que lors de cette attaque une piste de l’aéroport a été détruite ainsi que des hangars qui auraient servi à stocker des armes en provenance d’Iran et à destination du Hezbollah et d’organisations terroristes de la région.

Avant cette convocation, la Russie avait publié un communiqué dans lequel elle condamnait sévèrement l’attitude israélienne: « Les bombardements israéliens permanents sur le territoire syrien transgressent les lois élémentaires du droit international. Nous condamnons fermement l’agression israélienne provocatrice sur des infrastructures civiles essentielles de Syrie. Nous demandons à Israël de cesser ses actions malveillantes ».

Alors que la guerre en Ukraine bat son plein, Israël a toujours tâché de garder une position mesurée entre les parties afin justement de garantir sa liberté d’action en Syrie. Elle semble pourtant aujourd’hui fragilisée.