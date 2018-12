Il y a une dizaine de jours, l’organisation francophone Qualita rencontrait le ministre de l’Education Naftali Benett. A l’ordre du jour, la signature d’un accord-cadre visant à mettre l’alya et l’intégration des Juifs de France dans le peloton de tête des priorités gouvernementales. Cet accord de coopération étroite avait été conclu entre le ministre et les représentants de Qualita, notamment Marc Eisenberg, fondateur et président et Qualita et Ariel Kandel, directeur-général de l’organisation. En fait, des contacts étaient déjà en cours depuis des mois entre l’organisation et le ministre, avec déjà comme mesure concrète la mis sur pied d’un programme intitulé “Margishim BaBayit” (“Se sentir chez soi”) dans le cadre duquel deux-mille enfants d’olim de France auront droit à des activités extra-scolaires adaptées, élément très important pour leur intégration et leur bien-être. Qualita a également élaboré un programme global et budgétisé d’intégration des olim de France, transmis au ministre de l’Education et qui sera déposé sur la table du gouvernement.

Dans la foulée de cette réunion, le ministre de l’Education avait accordé une interview à Daniel Haïk sur Radio Qualita, estimant notamment que l’alya de France était une chance immense pour Israël et qu’une mavaise gestion de l’intégration de ces olim constituerait un échec historique. regrettant le manque de moyens accordés par les ministres de l’Intégration successifs envers l’alya des Juifs de France, il avait promis de s’investir personnellement pour lancer un vaste programme multidirectionnel en faveur de ces olim.

Le ministre de l’Education, devenu courroie de transmission mais aussi locomotive face au gouvernement, a présenté l’état de la situation lors du conseil des ministres de dimanche matin. Il a averti que les institutions de l’Etat ne sont pas du tout prêtes à recevoir les très nombreux Juifs de France qui souhaitent venir s’installer en Israël et a appelé à un véritable “réveil national” afin de ne pas rater l’occasion historique de cette alya de grande qualité. Après son exposé, le Premier ministre Binyamin Netanyahou l’a chargé de préparer un plan global pour l’alya et l’intégration des Juifs de France, avec tous les éléments dont il est possession, qu’il devra déposer devant la commission interministérielle de l’Intégration et de l’Alya. Ce plan sera établi en coopération également avec le Conseil national de l’Economie.

Photo Yossi Zamir / Flash 90