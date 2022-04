La ville de Bné Brak veut rendre hommage à Amir ‘Houri z’l

Hier, des centaines de Haredim étaient présents à l’enterrement du policier Amir ‘Houri qui a été assassiné par un terroriste à Bné Brak dans un échange de tirs qui a conduit à l’élimination du terroriste mais qui lui a coûté la vie.

Les personnes qui s’étaient déplacées de Bné Brak ont déclaré qu’il était normal de témoigner leur reconnaissance envers celui qui avait évité un drame encore plus important.

Aujourd’hui, c’est la mairie de Bné Brak qui annonce réfléchir à une façon inédite de rendre hommage à ce héros. Le conseil municipal va étudier la possibilité de donner le nom d’Amir ‘Houri à une rue de la ville. Ce serait la première rue qui ne porterait pas le nom d’un Juif.

La proposition a été faite par le conseiller municipal du Likoud, Yaakov Vider: »Celui sauve une vie d’Israël est considéré comme s’il avait sauvé un monde. Le héros d’Israël Amir ‘Houri z’l a donné sa vie avec courage et empêché le meurtre de nombreuses personnes. Nous avons le devoir de pérpétuer sa mémoire et ainsi d’exprimer notre profonde admiration de la part de tous les habitants de la ville ».

La proposition doit être étudiée suivant une procédure d’urgence. Vider a également demandé que dans un mois, soit tenue une réunion spéciale avec les membres de la famille ‘Houri et ses officiers dans la police pour valider l’hommage. Il semblerait que la rue qui sera baptisée du nom du policier sera celle où s’est produit l’attentat.

Le maire de Bné Brak, Avraham Rubinstein, a rendu une visite de condoléances aux parents d’Amir à Nof Hagalil et leur a d’ores et déjà annoncé que la mairie organiserait un événement officiel pour honorer la mémoire de leur fils. Le maire les a remerciés au nom de la municipalité pour l’héroïsme de leur fils qui a permis d’éviter un drame encore plus important.