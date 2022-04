Comme chaque année des lycéens des établissements juifs français sont en Israël dans le cadre du programme Bac Bleu Blanc, organisé par l’Agence Juive et l’Expérience israélienne.

Hier soir avait lieu la traditionnelle soirée au Binyané Haouma à Jérusalem, où près de 1000 lycéens de Terminale se sont retrouvés. Dans l’esprit de tous se trouvaient les 11 victimes des derniers attentats en Israël mais aussi la joie et la fierté de lier le destin des Juifs de Diaspora avec celui d’Israël.

Lors de leur séjour, les jeunes français visitent le pays et prennent connaissance des opportunités qui s’offrent à eux après le bac en Israël. Les lycéens qui participent au Bac Bleu Blanc visitent des universités, rencontrent des étudiants, des anciens de leurs écoles qui ont fait leur alya, des cadres de la hi-tech et participent à des actions sociales dans le pays.

Le Bac Bleu Blanc est aussi l’occasion pour ces jeunes Juifs de France de comprendre la réalité israélienne, d’approfondir encore leurs connaissances de leur histoire et de resserrer les liens avec leurs racines. Ainsi, les thèmes clés de ce voyage sont: histoire juive en Eretz Israël, le sionisme hier et aujourd’hui, Israël la Start Up Nation, le renforcement de l’identité juive, l’avenir d’Israël.

Ce voyage symbolise chaque année l’amour que la jeunesse juive de France porte à Israël.