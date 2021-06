Le député Yaakov Asher (Yahadout Hatorah) a déposé une proposition de loi inédite suscitée par ce qui s’est passé ces dernières semaines sur le plan politique. Le texte prévoit qu’un député ne pourra pas occuper le poste de Premier ministre, de ministre ou de vice-ministre dans un gouvernement formé en contradiction avec ses engagements de campagne faits par écrit. Il s’agit d’un amendement à la Loi fondamentale du gouvernement, sous le titre « Obligation de respecter la confiance des électeurs ».

Yaakov Asher déclare vouloir ainsi restaurer la confiance des citoyens en leurs représentants politiques et aux candidats au poste de Premier ministre, et améliorer la vie démocratique par plus de transparence et d’adaptation entre la volonté du corps électoral et l’identité du gouvernement qui sera formé. Le député rappelle que le système électoral veut que le citoyen ne vote pas seulement pour un Premier ministre mais pour une formation qui fait partie d’un bloc. Il doit donc savoir avec plus de précision avant le vote quelles sont les intentions du parti pour lequel il fera son choix.

Conscient de la difficulté de tenir toutes les promesse électorales avant de connaître les résultats des élections, Yaakov Asher estime toutefois que rompre des engagements pris par écrit constituent une « escroquerie électorale » car un tel engagement pris de manière officielle et démonstrative met en confiance les électeurs potentiels.

Le député s’est dit persuadé que son texte emportera une large adhésion des députés, et permettra à l’avenir aux électeurs de savoir avec plus de précision pour quel gouvernement ils votent et ainsi, le gouvernement reflètera avec plus de fidélité la volonté populaire.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90