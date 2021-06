Après les informations révélées par Israël Hayom sur des contacts entre des responsables de gauche et des hauts fonctionnaires de l’Administration Biden, Naftali Benett – qui dit n’avoir pas été mis au courant – a demandé à Benny Gantz s’il a effectivement été question de ces sujets lors de son dernier voyage à Washington et s’il avait donné son assentiment à un nouveau gel de la construction juive en Judée-Samarie. Le ministre de la Défense le a confirmé que l’Administration Biden entend faire redémarrer le « processus de paix » entre Israël et l’Autorité Palestinienne, ce qui inclura selon toute probabilité une exigence américaine de gel de la construction juive en Judée-Samarie comme « geste de mise en confiance »…

Photo Tomer Neuberg / Flash 90