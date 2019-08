Achetez un appartement neuf dans un projet récent et unique, dans le quartier animé du marché de Netanya, et bénéficiez de trois ans de loyer garantis !

C’est le moment d’acheter un appartement en profitant d’une occasion exceptionnelle dans deux immeubles à la conception soignée de 12 et 13 étages, incluant jardin privatif en hauteur, parking sous-terrain et possibilité de vue sur la mer.

La première phase du projet s’est achevée avec succès et nous fêtons la deuxième phase avec une offre estivale fournissant des garanties lors de l’achat.

Dès maintenant : appartement de 87 m2 avec terrasse de 12 m2, à partir de 1 550 000 NIS seulement.

Un marché intégralement recréé

Le quartier du marché est en plein renouveau au cœur de Netanya et présente une occasion en or, pour ceux qui veulent investir dans l’immobilier, de bénéficier d’un logement avec un emplacement idéal, à quelques pas de toutes les attractions proposées par Netanya, y compris la plage magnifique, juste avant que les prix ne flambent.

Le célèbre quartier du marché, en plein centre de la ville, est sur le point de connaître une véritable révolution, qui le transformera, ainsi que les espaces environnants, de manière significative. La municipalité de Netanya a alloué un budget au lifting du vieux marché, dans le but d’en faire un espace combinant marché, loisirs et commerces, comme c’est déjà le cas dans les grandes villes du monde. D’après le programme municipal, les étalages actuels, qui seront remis à neuf, côtoieront des stands de restauration rapide tout neufs, des espaces de loisirs et de repos, et les infrastructures seront rénovées en profondeur : réseau hydraulique, égouts, éclairage, ainsi que les allées, et le paysage sera remodelé. D’après les édiles locaux, ce plan s’inspire de marchés comme celui des Ramblas à Barcelone, ou Sharona à Tel Aviv.

L’idée qui sous-tend cette entreprise est que la restauration du marché, situé au centre-ville, fera augmenter la demande immobilière dans ce secteur. Un responsable de la municipalité explique que « ceux qui s’y connaissent le savent bien : c’est le moment d’investir dans des projets qui se mettent en place dans le quartier du marché, juste avant que les travaux de développement ne fassent grimper la demande et les prix. Nous nous trouvons face à une réelle opportunité immobilière ».

À proximité de tout

Un des avantages essentiels du marché est son emplacement central, de sorte que les résidents peuvent se débrouiller facilement, même sans voiture. On ne compte que 10 minutes de marche jusqu’à la plage – une des plus belles de la Méditerranée, avec des kilomètres de sable blanc, qui attire des surfeurs du monde entier ; les adeptes du shopping n’auront à marcher que 5 minutes pour arriver au centre commercial Ha-Sharon, le centre commercial central de Netanya, avec ses centaines d’enseignes de mode, d’alimentation et de loisirs, sans parler du marché lui-même qui, une fois sa rénovation achevée, comprendra un large éventail de boutiques et loisirs. La station centrale de bus de Netanya est située à proximité du marché, et ceux qui ont besoin de prendre la route, vers Tel Aviv-Jaffa ou Haïfa, découvriront qu’en partant du marché, il est possible de se retrouver en deux minutes sur l’autoroute 2, et de là, n’importe où dans le pays. En effet, Netanya dispose d’un emplacement idéal : sur l’autoroute longeant la mer, à 20 minutes de Tel Aviv, une demi-heure de Haïfa et à faible distance des routes sortant d’Israël.

Le projet Bereshit (à l’avant-garde de la réhabilitation du marché, c’est un projet qui représente avant tout le renouveau du quartier du marché) est mené par la société David Azoulay – Construction civile Ltd. Il s’agit d’une société de construction et projets immobiliers familiale, parmi les plus anciennes d’Israël. Active depuis 2005, elle est considérée aujourd’hui comme une des sociétés à la pointe du progrès immobilier de la ville. Le projet bénéficie du soutien bancaire à la construction de la Banque Mizra’hi Tefahot.

Le projet Bereshit comprend deux immeubles de 12-13 étages. Le premier immeuble a été entièrement vendu il y a un an à des acheteurs qui avaient compris son potentiel et se trouve en phase avancée de sa construction. La vente du deuxième immeuble commence en ce moment. Les deux immeubles se trouvent à 30 mètres l’un de l’autre et sont reliés par un jardin suspendu, au-dessus de la rue, qui sera accessible aux résidents. Sous le jardin, on trouvera un étage commercial, à disposition des résidents et des habitants de la ville.

La société explique que durant ses années d’activité, elle a établi de nouveaux standards de qualité et de modernité dans le monde de la construction et des projets immobiliers en Israël, et s’est fait connaître par la variété des projets qu’elle a réalisés dans tout le pays, qui sont ce qui se fait de mieux à ce jour en matière de construction de qualité, et cela se ressent également dans le projet Bereshit.

Les appartements seront construits au-dessus d’un étage commerçant, et le premier étage habitable sera donc en réalité comme equivalent a un quatrieme etage. L’entrée des résidents sera distincte de celle des boutiques. Chaque étage comptera 4 appartements : 2 appartements de 3 pièces avec vue sur la mer et 2 appartements de 4 pièces orientés à l’est, tous conçus de manière méticuleuse et possédant un double vitrage isolant.

Profitez de notre offre d’été qui vous permettra d’être serein : vous achetez un appartement et bénéficiez de trois ans de loyer garantis.

Chaque appartement disposera d’une place dans le parking sous-terrain.

Quelles sont les conditions d’acquisition pour les acheteurs du projet ?

Le représentant de la société nous répond : « La société propose des conditions d’achat favorables pour les premiers acheteurs : 20 % à verser au moment de la signature, 70 % à verser 4 mois avant la remise des clés et 10 % au moment de la remise des clés. »

Les conditions de paiement qui sont actuellement proposées, ainsi que le moment choisi, c’est-à-dire avant que l’expansion de la place du marché soit achevée, feront de l’achat un investissement particulièrement rentable.

