Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Zehout Moshé Feiglin feront ensemble une déclaration à la presse jeudi à 17h30 à Kfar Hamaccabia. Moshé Feiglin a annoncera officiellement qu’il se retire de la course pour les prochaines élections afin de ne pas faire perdre de voix à la droite. En échange, Binyamin Netanyahou lui a promis un poste dans le prochain gouvernement si c’est lui qui le forme. Moshé Feiglin a obtenu d’autres engagements de la part du Premier ministre, notamment sur la question de légalisation du cannabis médical, sujet auquel Moshé Feiglin tient particulièrement à coeur et sur d’autres points liés au libéralisme économique.

Suite à ce développement important en cette fin de campagne, le parti Yamina d’Ayelet Shaked a salué la décision de Moshé Feiglin qui « a fait preuve d’un sens de responsabilité nationale, ayant compris qu’il s’agit d’élections déterminantes pour le pays ». Yamina a lancé un appel solennel au parti Otsma Yehoudit pour qu’il suive la trace de Moshé Feiglin: « Si la terre, le peuple et la Torah d’Israël vont sont chères, faites preuve de responsabilité nationale et retirez-vous. Chaque voix donnée à un parti qui ne passe pas le seuil sera une voix pour la gauche ».

Autre réaction, pathétique celle-ci, celle de Tamar Sandberg, (Meretz-Camp démocratique), qui a saisi le Conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit afin qu’il interdise cet accord qu’elle qualifie de « corruption politique »!

Photo Flash 90