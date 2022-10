Le président israélien Itshak Herzog a reçu ce dimanche 30 octobre en sa résidence de Jérusalem des délégués israéliens qui vont se rendre dans quelques jours à Prague, en République tchèque, pour prendre part à la Conférence internationale de Terezin, qui suit la ‘Déclaration de Terezin’ de 2009 portant sur les biens spoliés aux Juifs pendant la Shoah.

Au cours de cette conférence, qui aura lieu le 2 et 3 novembre prochains, les participants s’assureront que les recommandations de la Déclaration de Terezin’, visant à obtenir la restitution des avoirs juifs volés pendant la Tourmente, soient mises en application.

Le président Herzog a déclaré devant ses hôtes : « La question de la restitution des biens juifs, pourtant très importante, est pour le moment en suspens à cause de la guerre en Ukraine qui attire toute l’attention du monde ».

De son côté, Colette Avital, secrétaire générale de ‘l’organisation juive mondiale pour la restitution des biens’ (ILER), a indiqué : « La question est urgente, nous comprenons tous que le temps passe et nous espérons que la Conférence de Terezin ne se contentera pas de mots et de bonnes intentions. Au cours de nos rencontres, nous demanderons aux gouvernements présents de ‘ne perdre ni le nord, ni le sens de la moralité et de la justice’ comme l’a dit Elie Wiesel. Nous voulons que les gouvernements prennent des mesures concrètes qui permettront d’accélérer le processus de restitutions des biens spoliés, afin que nous puissions enfin voir le triomphe de la justice ».