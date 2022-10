Le Député francophone, numéro 5 sur la liste Bait Yehudi (Foyer Juif) d’Ayelet Shaked répond aux questions de LPH Info.

LPH Info: A quelques jours des élections, votre parti ne semble toujours pas atteindre le seuil d’éligibilité dans les sondages, êtes-vous confiant ?

Yomtob Kalfon: Oui je suis confiant, car nous voyons un réel renforcement ces derniers jours, nous sommes en hausse autour de 2.8% sur les 3,25% requis, donc il nous manque un demi-mandat pour passer. Un sondage indépendant (de l’institut Political Labs) révélant les tendances nous a quant à lui attribué vendredi, à 5 jours de l’élection, 3,6%, donc au-delà du seuil des 4 mandats. En réalité, le parti Bait Yehudi est soutenu par 6 mandats, 3 mandats votant sûrs pour nous et 3 mandats de personnes voulant voter pour nous mais qui hésitent à cause du seuil d’éligibilité. Nous leurs disons, votez avec votre cœur, c’est-à-dire pour nous et vous verrez, nous passerons.

LPH Info: Que répondez-vous aux personnes du Likoud et du parti “Tsionout Datit” vous accusant de “jeter à la poubelle” des voix de la droite et qui vous appellent à vous retirer ?

Yomtob Kalfon: Premièrement, cela fait 4 fois d’affilé que tout le public de droite jettent de facto ses voix à la poubelle en tentant de faire élire Netanyahou et je n’ai pas entendu ces mêmes personnes appeler Netanyahu à passer la main à quelqu’un d’autre à droite après 4 échecs successifs.

Deuxièmement, selon la plupart des sondages, le bloc de droite n’obtient pas les 61 (comme durant les 4 dernières élections) mais seulement 59 ou 60. Le seul scénario garantissant la victoire de la droite c’est si nous obtenons ce mandat ou demi-mandat manquant puisque nous rajouterons donc d’un coup 4 mandats au bloc. Donc, pour que la droite gagne, le Bait Yehudi doit passer le seuil.

Troisièmement, le scénario selon lequel nous nous retirons a été vérifié par tous les instituts de sondages, le résultat est que cela ne renforce absolument pas le bloc de droite, dans la plupart de ces sondages les blocs restent tels quels et donc la droite bloque à 59 ou 60, dans certains sondages comme celui de Mako et de la chaîne de la Knesset, c’est le parti Mahane Mamlahti de Benny Gantz qui gagne un mandat du fait du retrait du Bait Yehudi, je vous rappelle que ce parti a plusieurs membres sionistes religieux dont l’ancien ministre Yamina Matan Kahana.

En réalité, le retrait du Bait Yehudi apportera la victoire au bloc du centre-gauche, car ne nous leurrons pas, le Mahane Mamlahti est dirigé par des membres de la gauche comme Benny Gantz ou Gadi Eizenkot qui veut créer un Etat palestinien.

LPHInfo: Alors comment expliquez-vous les attaques de Netanyahou à votre encontre?

Ces attaques sont irrationnelles et liées à des vieilles rancœurs personnelles de Netanyahou et/ou de son entourage proche contre Ayelet Shaked. Selon des comptes rendus des journalistes, les conseillers stratégiques du Likoud auraient demandé d’arrêter les attaques contre Shaked pour lui permettre de passer (chose qui a aussi été vérifiée dans les sondages, si Netanyahu ne s’était pas placé contre Shaked, le Bait Yehudi aurait grimpé au-delà de 4 mandats depuis longtemps).

Il faut bien comprendre que les personnes qui votent Bait Yehudi sont des personnes qui ne se retrouvent pas dans le Likoud de Bibi ou dans le parti qui s’est approprié le nom “sionisme religieux” de Smotrich, Avi Maoz et Ben Gvir.

Ce sont des gens du sionisme religieux mainstream, modérés et tolérants, des gens de la droite nationaliste responsable laic ou traditonnaliste à l’image d’Ayelet Shaked, seule femme à droite à se tenir à la tête d’un parti et seul parti à avoir 50% de femmes et des représentants à la fois du sionisme religieux comme Yossi Brodny le maire de Guivat Shmuel, ou moi-même et à la fois des personnes laïques et traditionnalistes. Ainsi nous ne gaspillons pas des voix, mais au contraire élargissons le bloc de droite à ce public, dans lequel se trouve la clef de ce scrutin.

LPHInfo: Si votre parti réussit son pari, quelles seront vos priorités dans le prochain gouvernement?

Nous portons un projet sur plusieurs axes: 1. Baisse du coût du logement avec un plan qu’Ayelet Shaked a commencé d’appliquer au ministère de l’intérieur en augmentant l’offre avec la réduction des durées d’autorisations de permis de construire, en facilitant la transformation de biens commerciaux en logements, et en construisant 140,000 petites unités de logements pour les étudiants et les jeunes en brisant notamment le monopole des logements universitaires (meonot)

Sécurité intérieure: en renforçant les forces de police en augmentant les salaires et engageant les 3000 policiers manquants, il faut aussi plus de liberté d’action et force de sécurité et une réforme de la justice en mettant en place des peines planchers, les juges ayant tendance a être trop cléments avec les terroristes et les criminels. Nous voulons aussi renforcer l’éducation notamment en baissant le coût des yeshivot tihoniot et oulpenot du sionisme religieux qui sont un réel fardeau pour les parents. Enfin continuer et élargir les réformes économiques structurelles que notre parti a lancées dans le dernier gouvernement pour baisser le coût de la vie, en ouvrant la concurrence à de nouveaux importateurs (comme pour Carrefour), en annulant les mises aux normes non-nécessaires (lorsqu’il y a des normes européennes par exemple) et briser ainsi les monopoles.

LPHInfo: Vous avez été élu député sur le ticket de l’Aliya et l’Intégration lors des dernières élections, quel bilan portez-vous et quels sont vos projets futurs?

Je suis très fier de l’action que j’ai menée pour les olim durant cette courte mandature. J’ai fait ouvrir les frontières aux Juifs de Diaspora pendant le Corona et déposé une nouvelle loi donnant un statut officel avec un visa pour tous les Juifs de Diaspora éligibles à la loi du Retour, j’ai traité plus de 2500 demandes personnelles en grande majorité d’olim. J’ai obtenu malgré le veto de l’opposition et du pari Shass la création (de facto) de la Commission de l’Alyah et l’Intégration de la Knesset et ai pris sa tête, une première pour un olé de France. 60,000 olim sont arrivés cette année et je suis très fier d’avoir facilité leur arrivée avec notre commission. J’ai obtenu la prolongation de reconnaissance de diplome pour 4 metiers du paramedical. Enfin et c’est tout récent après de longs combats et de longues peripeties j’ai obtenu un budget de 30 millions de shekels spécifique pour l’intégration des olim de France, un succès quasi-sans précédent et lié directement à mon entrée à la Knesset puisque c’est un “budget de coalition” attribué particulièrement aux députés. Nous avons encore énormément de travail pour les olim handicapés (ou là aussi j’ai commencé une législation) pour les retraités touchés par la dépréciation de l’euro et pour l’aide aux communautés. Pour cela il faut que je sois réélu, si mon parti passe le seuil je le serai avec l’Aide de D…, à vos lecteurs de jouer pour nous renforcer !