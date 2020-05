L’Union européenne dans son unanimité des 27 membres a publié un communiqué condamnant sans appel les déclarations antisémites et génocidaires du guide spirituel de la Révolution islamique: « De tels propos sont totalement inacceptables et sont grandement préoccupants. Ils sont également incompatibles avec l’objectif d’un Moyen-Orient stable et pacifique tel que l’UE le souhaite. L’Union européenne réitère son engagement fondamental envers la sécurité d’Israël ». C’est Josep Borrell, le même qui ne cesse de tancer Israël ces dernières semaines, qui a tenu à publier lui-même ce communiqué au nom de l’UE.

Par ailleurs, piqué au vif par les accusations justifiées du député Meyer Habib quant à la place prépondérante de la France dans le combat contre la loi de souveraineté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a repris le mantra de « l’attachement indéfectible de la France à la sécurité d’Israël ».

Il faudra une bonne fois que l’Union européenne explique sa position paradoxale et obsédée entre son « attachement à la sécurité d’Israël » – pour éviter de parler de ses droits – et son exigence de la création d’un Etat terroriste au coeur du pays. Il ne faut pas être sorti de St Cyr pour comprendre qu’il s’agit de deux exigences inconciliables.

L’expérience moyen-orientale a maintes fois montré que toute marque de faiblesse, toute concession, sont comprises comme de la faiblesse et une invitation à plus de revendications et plus de violences. Un exemple édifiant nous est fourni par la « commémoration » des vingt ans de la sortie hâtive et brouillonne du Sud-Liban par Tsahal en mai 2000, sous Ehoud Barak. Les chefs terroristes, à l’image de Marwan Barghouti, ont reconnu plus tard que cette fuite israélienne du Liban sous les coups de boutoir du Hezbollah a été l’un des moteurs de la 2e Intifada lancée par Yasser Arafat cinq mois plus tard car Israël avait montré des signes de faiblesse face au Hezbollah, que les « Palestiniens » devaient alors exploiter.

La position adoptée par l’Union européenne, qui impliquerait un retrait israélien de la quasi-totalité de la Judée-Samarie et une amputation de sa capitale est déjà indéfendable sur le plan historique et juridique mais elle est également suicidaire pour Israël sur le plan sécuritaire tant mis en avant par ces donneurs de conseils. Personne ne se pose jamais la question sur cette antinomie criante: pourquoi un accord de « paix » devrait-il être assorti de « garanties sécuritaires pour Israël » comme on l’entend si souvent? S’il y a paix, les dangers et les besoins sécuritaires devraient en principe s’amenuiser! C’est bien le preuve que la « paix » telle qu’elle est imaginée par ces pays ne serait pour les « Palestiniens » qu’un tremplin pour poursuivre leur objectif réel et final: la fin de l’Etat d’Israël.

Si pour Clausewitz, « la guerre n’est que la simple continuation de la politique par d’autres moyens », pour les responsables du peuple inventé « palestinien », « le processus de ‘paix’ n’est que la simple continuation de la guerre contre Israël par d’autres moyens ».

Peut-être que cette position pro-arabe et anti-israélienne de l’UE et de la France est mue par un « soutien indéfectible »…à leur propre sécurité!

Photo Illustration