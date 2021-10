Sans doute sur « ordre venu d’en-haut », la police a annoncé jeudi son refus d’ouvrir une enquête après de graves propos émis par le député Ayman Oudeh, président de la Liste arabe. Il y a quelques mois, Oudeh avait diffusé une vidéo en arabe sur les réseaux sociaux dans laquelle il proposait les « trois moyens » que le « peuple occupé » devrait employer pour combattre « l’occupant ». Aux côtés d’une campagne auprès de l’opinion israélienne et internationale, il citait l’expression « Maquama » qui dans le jargon arabo-musulman signifie « résistance armée ». Et pour qu’il n’y ait pas d’équivoque il citait l’exemple du Hezbollah qui combattit Tsahal au Sud-Liban lors de la 1ère Guerre du Liban et qui selon lui suscita le Mouvement des Quatres Mères, celui des Femmes en Noir et les grandes manifestations à Tel-Aviv qui poussèrent finalement le gouvernement israélien à mettre fin à l’Opération Paix en Galilée.

Plus loin dans sa vidéo, Ayman Oudeh annonçait qu’en cas d’annexion quelconque, il y aura une immense Intifada.

Suite à cette vidéo qui constituait une violation flagrante de la loi interdisant tout soutien au terrorisme, l’organisation Betzalmo avait saisi le conseiller juridique du gouvernement et le Procureur de l’Etat afin qu’ils ordonnent la levée de l’immunité parlementaire d’Ayman Oudeh et l’ouverture d’une enquête pénale contre lui. Betzalmo affirmait que les propos d’Ayman Oudeh étaient dénués de toute ambiguïté et qu’ils appelaient ouvertement à la violence terroriste contre Israël. Parallèlement, plainte était déposée auprès de la police par Betzalmo et par le député Amihaï Shikli, pour appel à la révolte armée.

Le Parquet ordonna à la police d’ouvrir une enquête, mais ce jeudi, Betzalmo a reçu une réponse de la police : le dossier est clos ! Au nom de l’organisation, Shaï Glick a déclaré : « Alors que la police harcèle et interroge régulièrement le Dr. Michaël Ben Ari (interdit de se présenter à la Knesset), le président d’un grand parti arabe à la Knesset continue impunément à inciter ouvertement des centaines de milliers de ses partisans, mais la police, le Parquet et le conseiller juridique ne font rien. Jamais nous n’avons assisté à une telle application pratique sélective et hypocrite de la loi. Nous allons faire appel de cette décision mais sans grand espoir, car dans l’Etat d’Israël, si vous êtes Arabe, vous pourrez librement inciter et si vous êtes Juif vous serez poursuivi pour le post le plus insignifiant ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90