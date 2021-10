Douze pays européens ont lancé un appel au gouvernement israélien afin qu’il renonce à son projet de planification de 3.000 logements en Judée-Samarie. Ils demandent « au parties de renforcer la coopération et faire baisser les tensions ». La liste de ces pays est « intéressante » dans la mesure où elle montre la nette césure créée entre les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord d’une part, et les pays d’Europe centrale et orientale d’autre part, dont aucun n’a participé à cette démarche anti-israélienne effrontée. Ceci est encore une conséquence de la politique diplomatique voulue et menée par l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou qui avait réussi à briser l’unité européenne sur la question du conflit israélo-palestinien en tissant des liens spéciaux et solides avec les pays de l’Europe centrale et de l’Est face à ceux de l’Ouest et du Nord contaminés par le « palestinisme ».

Les pays qui ont lancé l’appel sont : la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande.

Par ailleurs, on constate deux versions différentes quant à l’ampleur de la planification décidée mercredi: si du côté de Yamina et de Tikva ‘Hadasha, on se targue que ce gouvernement construit davantage en Judée-Samarie que celui de Binyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Benny Gantz, dans sa réponse aux remontrances américaines a affirmé au secrétaire d’Etat Anthony Blinken que ce gouvernement construit…moins en Judée-Samarie que le précédent !

Photo Pixabay