Le conseil des ministres a accepté à l’unanimité la proposition du ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana et a entériné dimanche la nomination du général Yaakov (Kobi) Shabtaï comme nouveau commandant la police israélienne. Il est nommé pour trois ans avec possibilité de prorogation d’une année au maximum. Cette nomination met fin à deux an et demi d’absence de commandant en chef de la police. L’intérim avait été assuré par le général de police Motti Cohen qui a décidé de quitter l’uniforme après qu’il ait été informé qu’il ne sera pas titularisé.

Kobi Shabtaï, 56 ans, a appartenu à la brigade des parachutistes et en 1991 il avait rejoint l’unité antiterroriste spéciale de la police, les fameux « Yamam » et avait créé le groupe des « Mistaravim » dans la bande de Gaza. Son dernier poste a été le commandement en chef des gardes-frontières depuis 2016.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90