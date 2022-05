Depuis trois jours, Tsahal a lancé un grand exercice de préparation à une guerre sur plusieurs fronts.

A cet effet, dans le cadre d’un entrainement qui met en scène un affrontement avec le Hezbollah, les soldats de Tsahal doivent passer par Oum El Fahm et Wadi Ara.

Dès qu’il a pris connaissance de cet exercice, le maire d’Oum El Fahm a envoyé une lettre au ministre de la Défense, Benny Gantz, publiée par le Yediot Aharonot.

Il écrit notamment: »Nous avons pris connaissance de l’intention des autorités militaires d’organiser un exercice entre le 22 et le 26 mai à Oum El Fahm. Le conseil municipal, les habitants de la ville et moi-même, nous opposons fermement à la tenue de cet exercice et nous l’avons fait savoir aux responsables militaires compétents. Il est inutile de préciser que des tanks qui circulent dans la ville et qui mettent en scène l’occupation du Hezbollah portent gravement atteinte aux sentiments de la population de la ville et de la région. En tant que maire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir la coexistence et améliorer l’image et la qualité de vie de la ville. A mon grand regret, un tel exercice porte gravement atteinte à ces efforts ». D’après le maire, les soldats de Tsahal qui participent à cet entrainement ne pourront plus voir les habitants d’Oum El Fahm comme de simples citoyens mais ils les identifieront au Hezbollah. Pour lui, cet exercice revient à stigmatiser la population de sa ville et à l’assimiler à des terroristes.

Rappelons, qu’il y a six mois environ, Tsahal avait déjà effectué un exercice, plus restreint, à Oum El Fahm, qui avait aussi suscité des remous au sein de la ville. Mais il avait eu lieu comme prévu. Aujourd’hui, l’opposition semble plus importante et vient directement du maire de la ville.

L’armée a indiqué que cet exercice faisait partie des entrainements courants de Tsahal: »De la même façon que nous nous entrainons à Ashkelon en faisant comme si nous étions à Gaza, nous nous entrainons à Oum El Fahm ». Pour finir, Tsahal a dit qu’il s’en remettrait à la décision de l’échelon politique. Au ministère de la Défense on a accusé réception de la lettre et on a assuré que le sujet était à l’étude.