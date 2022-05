On l’avait presque oublié… et pourtant, il reste encore quelques vestiges des restrictions liées au corona dans les aéroports. Elles passeront, elles aussi, aux oubliettes à partir de ce samedi.

Dès le 20 mai, les voyageurs étrangers ou israéliens ne devront plus faire de test PCR ni avant de décoller ni à l’atterrissage.

Puis à partir de lundi, le dernier souvenir du Corona – le masque ne sera plus obligatoire dans les vols internationaux. Notons que la levée de cette interdiction concerne les passagers d’El Al, chaque compagnie étant soumise à des règles propres.

Ainsi, la Hollande, l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne ont maintenu cette obligation dans les avions.