Les têtes de liste du Mahané Hamamlah’ti, conduits par le ministre de la Défense Benny Gantz, se sont réunis pour tirer les conclusions des résultats des élections, plutôt décevants pour leur part puisqu’ils n’ont été crédités que de 12 mandats. Ils comptent se retrouver dimanche prochain pour des discussions plus approfondies, en prévision des débats à la Knesset.

A l’issue de cette première rencontre, Benny Gantz, le ministre de la Justice Guideon Saar et l’ancien chef d’état-major de Tsahal Gadi Eizencot, ont indiqué : « L’Etat d’Israël se trouve confronté à de graves problèmes et c’est le nouveau gouvernement, qui s’appuie sur des éléments extrémistes, qui va devoir les régler. Nous avons décidé pour notre part de continuer à renforcer les assises de notre parti en tant que mouvement important au centre de la scène politique ». Ils ont ajouté: « Nous respectons la décision des électeurs et après la formation du gouvernement, nous servirons dans une opposition responsable et étatique tout en continuant à édifier le ‘Mahané Hamamlah’ti’ en tant qu’alternative du pouvoir ».