Les résultats des élections pour la 25e Knesset ne sont pas encore définitifs et les consultations en la résidence du président de l’Etat Itshak Herzog, en vue de la formation du prochain gouvernement, ne se tiendront que dans une semaine. En attendant, les spéculations vont bon train et malgré la majorité remportée vraisemblablement par le bloc de droite, il n’est pas certain que Netanyahou s’en contentera car il devrait faire face alors à de fortes pressions exercées par ses nouveau partenaires.

Par le passé, il a préféré l’option d’un gouvernement d’union nationale, en ne faisant pas appel aux partis de droite. On se demande donc ce qu’il décidera cette fois s’il est chargé par Herzog de réunir une coalition capable de diriger les affaires de l’Etat. Il pourrait par exemple renoncer au parti du Sionisme religieux de Smotrich et Ben Gvir et se tourner vers le parti de Benny Ganz, à qui il proposerait une rotation. Mais pour le moment, les dirigeants du Mahané Hamamlah’ti ont indiqué qu’ils refuseraient de siéger aux côtés de Netanyahou. Wait and see …