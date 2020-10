Après plus de neuf heures de débats, la Knesset a approuvé l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis. Les dirigeants de ce pays seront « heureux » d’apprendre que les seuls treize députés qui ont voté appartiennent à la Liste arabe unifiée ! Quatre-vingt députés ont voté en faveur de l’accord et vingt-sept étaient absents.

Photo Noan Revkin Fenton / Flash 90