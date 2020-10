Le cabinet interministériel du Corona réuni jeudi après-midi a décidé de la réouverture dès dimanche des entreprises qui ne reçoivent pas de public et de l’annulation de limite de déplacement dans un rayon d’un kilomètre du domicile. Les plages et les parcs seront à nouveaux ouverts, les restaurants pourront fonctionner en « take away » et davantage de fidèles pourront prier au Kotel. La décision concernant les jardins d’enfants et les écoles sera prise jeudi soir tard. De vifs échanges se sont déroulés entre le directeur-général adjoint du ministère de la Santé Itamar Grouto et le ministre de l’Education Yoav Galant. Le premier accusait le second d’être trop pressé de la réouverture des jardins et écoles alors que tous les experts disent que la deuxième vague a été essentiellement due à la réouverture trop rapide du système scolaire après la première vague.

Le ministre des Finances Israël Katz s’est réjoui de cette décision « qui permettra à l’économie israélienne de redémarrer, de réduire le chômage et de rajouter 13 milliards de shekels au produit national ».

En début de séance, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est félicité de « la grande réussite du confinement » mais a averti d’une sorte trop rapide.

Photo Nati Shohat / Flash 90