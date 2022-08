L’opération Aurore s’est distinguée par l’absence totale du Hamas qui n’a pas pris part aux combats. D’après les informations données par le correpondant de Ynet pour les questions palestiniennes, Avi Issacharoff, il aurait même fait pression sur le Djihad islamique pour qu’il cesse les combats.

Le Hamas aurait voulu mettre un terme à l’opération israélienne notamment après avoir constaté que les tirs de roquettes ratés par le Djihad islamique faisaient beaucoup de victimes dans la Bande de Gaza.

Donc, l’ennemi numéro 1 d’Israël s’est réjoui de la fin des combats et ne s’est même pas fendu d’un communiqué agressif ou menaçant au terme de l’opération israélienne.

De quoi interpeller les observateurs quand on sait l’animosité du Hamas envers Israël. Issacharoff nous livre les raisons de cette attitude inhabituelle.

Le Hamas a changé ses priorités. Si la Bande de Gaza était son terrain de jeu favori sur lequel il n’hésitait pas à entrainer Israël, désormais, l’organisation terroriste se concentre sur la Judée-Samarie. Son objectif principal est de préparer l’après Abou Mazen, qui est âgé de 86 ans. La rue palestinienne est de plus en plus divisée en factions qui contestent l’autorité du raïs et chacune cherche à gagner de l’influence. Le Hamas a décidé de se servir de ces enclaves de contestation pour assoir son autorité.

Si la Bande de Gaza est relativement calme, la Judée-Samarie a connu un regain de violence depuis le début de l’année. D’après les données du ministère de la Défense, en 2021, 104 attentats significatifs ont eu lieu en Judée-Samarie. On en déplore déjà 97 depuis le mois de janvier 2022 et les chiffres depuis le début du mois d’août confirment cette tendance à la hausse. Par ailleurs, la nature de ces attentats montre que ceux-ci sont de plus en plus violents et demande davantage de moyens. En 2015, année où le nombre d’attentats en Judée-Samarie était au plus haut, sur 216 attaques seules 12 l’ont été au moyen d’armes à feu. Depuis le début 2022, sur 97 attentats, 41 ont été effectués à l’aide d’une arme à feu.