Le gouvernement israélien a beau faire des ronds-de-jambe à la Jordanie, multiplier les déclarations flatteuses et lui faire des cadeaux unilatéaux, le royaume hachémite ne change pas d’un iota sa politique anti-israélienne voire antisémite.

Les ministères jordaniens des Affaires étrangères et de la Justice ont interdit aux avocats jordaniens d’avoir tout contact avec des avocats israéliens dans le cadre de transactions immobilières ou foncières en Judée-Samarie. Cette consigne fait suite à une exigence de l’Autorité Palestinienne d’il y a deux ans, mais partiellement pratiquée, ce qui a poussé le gouvernement jordanien à la « rappeler » publiquement.

La Jordanie a illégalement occupé ces régions entre 1948 et 1967 et a procédé à un découpage cadastral de nombreux terrains en les inscrivant au nom d’Arabes qui y habitaient. Ce registre a été maintenu après la libération de la Judée-Samarie par Tsahal en 1967 et les pouvoirs publics israéliens se basent souvent sur les documents jordaniens.

Dans sa lettre adressée au ministère jordanien de la Justice, le ministre des Affaires étrangères Ayman A-Safadi demande l’arrêt total de collaboration entre des avocats jordaniens et israéliens pour des transactions en « Palestine ». L’ordre des avocats jordaniens, très anti-israélien, a insisté auprès de ses membres pour qu’ils suivent ces consignes ministérielles.

L’Autorité Palestinienne mène une guerre sans pitié contre les Arabes qui vendent des biens fonciers ou immobiliers à des Juifs en Judée-Samarie et qui risquent jusqu’à la peine de mort.

Le mouvement Ad Kan a réagi à cette information : « Le royaume de Jordanie porte atteinte aux anciens citoyens ‘palestiniens’ qui veulent vendre des terres à des Juifs en Judée-Samarie au prix fort. Il s’agit d’un nouveau succès de l’Autorité Palestinienne et le gouvernement israélien reste impassible. Nous appelons le ministre des Affaires étrangères à exiger des Jordaniens d’annuler cette décision. Il est impensable que le gouvernement israélien double la quantité d’eau fournie à la Jordanie alors que les Jordaniens s’ingèrent dans les affaires intérieures israéliennes sans aucune réaction des autorités ».

