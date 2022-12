Avec une hausse cette année de presque 20% des prix de l’immobilier, le rêve de devenir propriétaire en Israël s’éloigne de plus en plus, en particulier pour les jeunes couples. Pourquoi les prix des logements ne cessent d’augmenter ? De quelle façon les jeunes couples vivent-ils cette situation ? C’est le thème du débat de la semaine avec l’économiste Dr Daniel Guggenheim, Joanna Zerbib et Yonathan Cohen, courtier en crédit immobilier.