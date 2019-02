La Grande-Bretagne a décidé d’inclure également l’aile “politique” du Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. Cette décision est notamment le fruit du lobbying de plusieurs organisations juives et sionistes depuis des mois. La décision du gouvernement devra tout de même obtenir l’aval du parlement.

Après cette annonce. le ministre britannique de l’Intérieur,

Sajid Javid, a expliqué que “le Hezbollah poursuit ses tentatives de déstabilisation de la région déjà en situation très délicate” et qu’il est devenu impossible de faire la distinction entre son aile militaire et son aile politique”.

Le gouvernement israélien a remercié la Grande-Bretagne pour sa décision et a appelé l’Union européenne à suivre la décision britannique. Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques, Guilad Erdan, a déclaré: “Quiconque prétend vouloir combattre réellement le terrorisme se doit de supprimer la distinction factice entre les ailes politiques et militaires des organisations terroristes”.

L’organisation américaine ADL (Anti-defamation League) a également félicité le gouvernement britannique. Dans un communiqué, le président de l’ADL, Jonathan Greenblatt fait savoir: “Le Hezbollah ne menace pas seulement la sécurité de l’Etat d’Israël mais celle de toute la région. Nous accueillons avec satisfaction la décision du gouvernement britannique d’inclure enfin toutes les composantes du Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. Une telle décision aurait d’ailleurs dû être prise depuis longtemps. L’ADL appelle tous les pays du monde, et particulièrement ceux d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, où le Hezbollah est actif et collecte des fonds, à en faire de même”.

En vertu de la décision britannique, toute appartenance ou soutien au Hezbollah pourra être passible de dix ans de prison.

Photo Flash 90