A deux mois de Pessah, j’ai rêvé qu’un génie sortait d’une lampe que, par hasard, j’avais commencé à frotter. Il m’a proposé gentiment de me réaliser un souhait. J’ai commencé par lui parler d’une sonde lunaire israélienne lancée par une fusée SpaceX Falcon 9 …. Le pauvre est devenu tout blanc, puis vert et jaune. Il m’a fait comprendre de passer à un autre vœu, plus simple. Bon d’accord. J’ai souhaité naïvement que les hommes politiques se parlent avec un peu plus de respect. Eh bien, vous savez ce qu’il m’a répondu ? ’’ Le selfie du robot sur la lune, tu le préfères avec ou sans le drapeau d’Israël ?’’

Je plains sincèrement les antisémites et plus encore les antisionistes. A peine les BDS, les islamistes à travers le monde, ont-ils déclenché les messages de haine contre notre terre ou notre peuple, que nous voilà déjà en balade dans les étoiles. Israël n’attend rien de ce bas monde, bien au contraire. Plus vous nous attaquez, vous les jaloux belliqueux, plus nous devenons forts. En fait, le peuple juif est comparable à la sonde Bereshit. Elle traverse, comme nous, des températures extrêmes qu’aucun peuple n’aurait pu surmonter. Des météorites par milliers l’attaquent à toute vitesse et elle doit d’une part les éviter et bien sûr les éliminer. Heureusement qu’elle a la peau dure et un moral d’acier, comme nous. Mais le plus beau, c’est l’arrivée sur la ”Lune”, non pas avec un premier pas du robot israélien, mais avec la fameuse photo avec le Tana’h et sous fond bleu blanc. Pauvres haineux en tous genres, perdus et dépassés. Cela vole trop haut, sur des sphères que vous ne pouvez même pas imaginer. Promis, on vous envoie le cliché sur Facebook dès qu’on le reçoit…

Les températures se réchauffent sur tout le pays. La course au pouvoir a démarré sur des chapeaux de roue entre les deux camps. Les astéroïdes verbaux fusent dans tous les sens. Mieux vaut mettre un casque et un gilet pare-balle, ou sinon s’armer de boules Quies de haute qualité.

Les généraux ont donné le ton : gauche ”droite” gauche. Bibi ne l’entend pas de cette oreille, il préfère à travers sa télé privée, parler de droite droite droite.

Malgré un quotidien rapide comme une fusée, notre peuple a le mérite de rester généreux, sympathique drôle et optimiste.

Le jour où l’on atteindra la lune, Israël s’apprêtera à sortir d’Égypte ,avec son nouveau gouvernement!

Avraham Azoulay