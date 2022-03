L’ère du digital entraine des conséquences sur nos habitudes quotidiennes, notamment sur les moyens de paiement.

Le chèque est un moyen de paiement particulièrement répandu en Israël. En 2018-2020, 890 milliards de shekels de dépenses par chèque ont été enregistrées contre 319 milliards par carte bancaire. En outre, les sommes payées par chèque ont tendance à être de plus en plus élevées.

La Banque d’Israël réfléchit à une façon de moderniser les chèques, des les adapter au digital, sans pour autant les faire disparaitre.

L’idée serait de mettre en place des chèques digitaux, y compris pré-datés. Si les banques permettent déjà aujourd’hui, par le biais des applications, l’encaissement des chèques sans se déplacer, il faut toujours posséder physiquement le papier pour pouvoir le faire. A l’avenir donc, on se dirigerait vers un système où la personne désireuse de faire un chèque n’aura qu’à l’envoyer sous forme digitale à son destinataire, qui pourra l’encaisser immédiatement.

Ainsi, on éviterait aussi les retours de chèque en raison d’erreurs d’écriture, dans l’ordre, dans la somme en chiffres ou/et en lettres, dans la date, etc.

Cette évolution, si elle se réalise, facilitera la vie de beaucoup de personnes, notamment pour la location d’appartements. Les locataires n’auront plus à se déplacer pour remettre 12 chèques d’avance à leurs propriétaires. Tout pourra se faire en ligne, y compris remettre des chèques sur une année.

Par ailleurs, la forme digitale du chèque conservera ce qui fait sa spécificité aujourd’hui déjà, à savoir un crédit supplémentaire sans plafond pour l’acheteur. Les clients qui achètent au moyen de chèques postdatés ne sont pas soumis à une limitation comme avec la carte de crédit. Les vendeurs savent qu’ainsi le budget du client est plus important et donc apprécient ce mode de paiement. De plus, ils diposent de systèmes financiers qui leur permettent d’encaisser immédiatement les chèques postdatés. Tout cela ne changera pas avec le chèque digital et ce processus sera même encore plus simple en ligne.