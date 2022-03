On ne peut pas dire que nos attentes envers la presse française soient élevées concernant leur façon de rapporter les évènements en Israël. Mais, une fois de plus, les quotidiens ‘Le Monde’ et ‘Libération’ ont choqué dans leur titre concernant l’attentat à Beer Sheva qui a fait quatre morts.

Les deux journaux ont choisi de mettre l’adjectif terroriste entre guillemets, laissant ainsi penser que cela ne pourrait être qu’une hypothèse ou qu’il faudrait, au minimum, employer ce qualificatif avec prudence.

La députée ‘En Marche’, Aurore Bergé s’est indignée sur Twitter: »Parce qu’il s’agit d’Israël, le mot terroriste aurait besoin d’être placé entre guillemets ?! Des civils ont été assassinés. Et le Hamas a salué une action « héroïque ». Tout mon soutien à l’Etat d’Israël et à sa population ».

Les titres ont également suscité beaucoup de réactions de la part de responsables communautaires et d’internautes, choqués de l’utilisation des guillemets.

Notons que l’Ambassade de France en Israël a twitté, deux heures après l’attentat: »La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque survenue ce jour à Beer Sheva, au cours de laquelle quatre personnes ont été tuées. Toutes nos condoléances aux proches des victimes. Cette violence aveugle ne peut être en aucun cas justifiée ».