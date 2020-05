Charly Azaria, le père du sergent El-Or, dont le procès avait divisé le pays entre 2016 et 2018, a annoncé la prochaine sortie d’un livre qui raconte toute l’histoire. Il a indiqué que ce livre contient des documents et témoignages inédits prouvant que le dossier de son fils a été fabriqué.

Charly Azaria a déclaré: « Mon fils chéri est sorti de prison il y a deux ans après un procès mensonger, biaisé et parsemé d’innombrables dénis de justice. Malgré les jours et les nuits sans sommeil, avec la tête pleine de pensées, nous avons surmonté cette crise et avons décidé d’aller de l’avant, grâce au peuple d’Israël et au Créateur du monde. Dieu merci, nous sommes dans la phase finale de l’écriture du livre dans lequel nous produirons des éléments nouveaux prouvant de manière imparable que le dossier a été monté de toutes pièces sur instruction de Moshé Smolansky alias Moshé Yaalon, dont la population peut se rendre compte aujourd’hui à quel point il peut mentir et à quel point il a causé du tort aux valeurs de Tsahal ».

