La journaliste Ayala Hasson (Hadashot 13) a lancé une véritable bombe politico-judiciaire concernant les enregistrements des conversations qu’avaient eues Avihaï Mandelblit, alors procureur de Tsahal et Gaby Ashkenazy, alors chef d’état-major, lors de l’Affaire Harpaz. Jusqu’à présent, une partie de ces enregistrements ont été interdits à publication par la Cour suprême, mais Ayala Hasson, qui suit de près ce dossier depuis des années, avertit depuis longtemps que certains de ces enregistrements sont particulièrement à charge pour celui qui est aujourd’hui conseiller juridique du gouvernement. La Cour suprême avait clos le dossier Mandelblit mais sans avoir tous les éléments en main, dont ces enregistrements.

Samedi soir, sur le plateau de la chaîne Hadashot 13 elle a « craqué » face à des collègues qui soutiennent le conseiller juridique du gouvernement notamment parce qu’il a mis le Premier ministre en examen, et tout en reconnaissant qu’elle était en train de violer la loi, elle a révélé le contenu de l’une des conversations entre les deux hommes, Avihaï Mandelblit disant à Gaby Ashkenazy: « Je vais faire en sorte que votre dossier soit clos, je vais demander à mon adjointe de fermer ce dossier et je ferai en sorte que Shuky Lemberger (adjoint au procureur de l’Etat au moment des faits) fasse pencher la balance en notre faveur « . Dans cette même conversations, Gaby Ashkenazy répond notamment: « Le commandant de la police est avec nous, il m’y promis qu’il nous aidera ».

Les enregistrements mettent aussi en cause l’ancien commandant de la police Dudi Cohen et le chef du département des enquêtes, Yoav Segalovitz qui auraient rencontré Gaby Ashkenazy avant son témoignage pour lui révéler des éléments de l’enquête afin qu’il prépare ses réponses. Curieusement, ces deux hommes n’ont jamais été interrogés sur ce dossier sur décision de Shouki Lemberger. Yoav Segalovitz est aujourd’hui député Yesh Atid et il ne cesse d’attaquer Binyamin Netanyahou pour « corruption »….

Il se passe des choses très étranges dans le système judiciaire israélien, mais de quoi déranger les consciences de ceux qui montent aux barricades pour « sauver la démocratie et l’Etat de droit ».

Vidéo:

נדלבליט בשיחת טלפון מוקלטת בתקופתו כפצ''ר לאשכנזי: ''אסגור לך את התיק'' איילה חסון מסתכנת בהדלפת השיחה כעת בערוץ 13.

אביעד גליקמן : "זו האזנת סתר"https://t.co/fSTXHHdypI pic.twitter.com/6qtdToUvUU — ZioNLight (@ZioNLight1) May 8, 2020

Photo Yonatan Sindel / Flash 90