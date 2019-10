La réunion entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, les ministres-négociateurs Elkin et Levin et les représentants des partis de la coalition s’est achevée. Deux décisions ont été prises: le Likoud et ses alliés continuent ensemble jusqu’au bout et le Premier ministre surseoit la restitution de son mandat au président de l’Etat.

Les partis de droite veulent procéder à une ultime tentative face à Avigdor Lieberman. Au Likoud, on reste persuadé que c’est Yaïr Lapid qui fait farouchement obstacle à un gouvernement d’union car il veut une rotation Gantz-Lapid et non pas Gantz-Netanyahou à la tête du gouvernement. C’est lui qui aurait convaincu Benny Gantz de maintenir ses exigences inacceptables pour le Likoud.

Les représentants de Yamina vont tenter de montrer à Avigdor Lieberman que son exigence de gouvernement d’union ne pourra pas se concrétiser à cause de Bleu-Blanc. Dès lors, il resterait deux options: un retour de Lieberman dans le bloc de droite, en conformité avec l »immense majorité de son électorat ou de nouvelles élections.

Ce n’est qu’après cette ultime tentative que le Premier ministre prendra sa décision quant au mandat que lui a confié le président Rivlin.

