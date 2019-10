Faire sa Aliya, c’est en grande partie concrétiser un rêve porté par deux mille ans d’histoire. C’est, en quelque sorte, revenir à la maison. Maison, avez-vous dit ? Mais la langue, les codes culturels, les structures scolaires et professionnelles sont pourtant bien différentes et donnent souvent l’impression de n’être pas seulement un Olé hadash, mais aussi et surtout un véritable immigrant, c’est-à-dire un étranger. Se sentir étranger à la maison, c’est assez compliqué à vivre au quotidien. Rien à faire, sans aide professionnelle, le risque de retour est bien réel.

Notre vision :

Atid Israël est une association qui a pour vocation d’accompagner les Olim de France au niveau social, spirituel et éducatif. Sa création relève d’un constat partagé par tous les acteurs de l’intégration en Israël ; depuis quelques années, les Olim français peinent à s’intégrer en Israël : les enfants en cadre scolaire, les étudiants, les jeunes professionnels et jeunes familles ou encore les seniors ont besoin d’aide, et c’est besseder ! Fort de ce constat, des activistes francophones ont immédiatement perçu les enjeux de cette donnée et ont mis en place des programmes d’intégration pour toutes ces populations. Meir Ehrenfreund, homme d’affaires et ancien Olé, a ainsi engagé l’association Yozmat Orot et son directeur le rav Yehouda Polishuk à relever le défi. C’est ainsi qu’Atid Israël a fait ses premiers pas il y a maintenant trois ans et s’est immédiatement investi dans l’accompagnement des élèves scolarisés, dans l’apport d’un soutien juridique et dans la création du Merkaz Atid à Jérusalem, plateforme désormais incontournable pour les jeunes Olim. La méthode de travail est très pragmatique et repose sur l’analyse des besoins premiers des olim. L’analyse professionnelle résume généralement l’intégration réussie en trois moments : Avoda (travail), Bayit (maison), Quehila (communauté). Nous n’avons pas vocation à aider les olim au niveau professionnel, chacun ses compétences et celle-là n’est pas la nôtre. Notre vocation est de créer une maison et la communauté des jeunes olim. Nos critères ? Aucun. L’ambition est de créer une communauté large qui accepte tout le monde, sans différence aucune. Pratiquants plus ou moins, ou pas, séfarades/ashkénazes et tous ces clivages qui polarisent la société israélienne sont bien loin de nos préoccupations. Ce qui nous importe, c’est d’assurer une intégration réussie en Israël par le biais de Chabbat pleins, balades, cours, ateliers, soirées etc. La communauté Atid s’organise autour des jeunes et jeunes familles mais propose également un programme Seniors qui permettra à tous et toutes de se rencontrer et de passer des moments agréables.

Nos infrastructures :

Après 3 ans passés rue Hameassef, le Merkaz ainsi que les bureaux de la direction d’Atid ont déménagé dans le campus verdoyant de la Havat Hanoar, rehov Shay Agnon. Mais attention, c’est bien plus qu’un déménagement, c’est une véritable ascension. Le bâtiment du Merkaz compte désormais les infrastructures suivantes : un Beth midrash (ouvert matin et soir, hommes et femmes), un salon avec ping-pong, bar, coin détente, un billard, un baby-foot, des fléchettes etc., une librairie bibliothèque – salle d’étude comptant pas moins de 3000 livres en français (en partenariat avec le Fil d’Ariane et l’association Aloumim (merci à Michael Blum et Shlomo Balsam au passage), une salle de classe/de réunion/ d’activités. On aurait presque envie de s’exclamer Dayenou comme à Pessah. Mais ce n’est pas tout ! Les adhérents au Merkaz Atid (jeunes et moins jeunes) jouissent d’un accès gratuit (vous avez bien lu) à la piscine (horaires mixtes er séparées), à la salle de musculation, aux terrains de tennis, de foot et de basket et à 20% de réduction sur toutes les activités (cours d’Oulpan, salon du livre, projection de film, brunch et encore bien d’autres, shabbat, fêtes etc.).

Notre équipe :

Atid Israël a été piloté durant ses deux premières années par Laly Derai et est à présent dirigé par Mikhaël Benadmon (directeur de tous les programmes Atid en Israël et en France) et par Raphael Azoulay, directeur du centre de Jérusalem. Autant vous dire que lorsqu’un philosophe (Mikhaël) rencontre un mathématicien (Raphael), ça vaut le déplacement. L’équipe est étoffée par Gabriel Levy qui dirige le Beth Midrash Maalim/Maalot bakodesh, par des jeunes ambassadeurs/ambassadrices pour qui le Merkaz est une maison, ainsi que par le rav Meir Elie qui assure l’étude du matin.

Save the Date :

Tout ce projet et ces activités est fait pour vous, étudiants, jeunes professionnels, jeunes familles et Seniors. Notre objectif est clair : vous accompagner socialement, spirituellement vous et vos enfants. Notre réussite c’est la vôtre.

A VOS AGENDAS : RENDEZ-VOUS DE TOUTE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE POUR UN IMMENSE KOULOULAM (NOUS ON L’APPELLE KOU-LOULAV – méga-événement où des centaines de personnes se réunissent et chantent ensemble dans une grande harmonie), HOL HAMOED SOUKKOT, JEUDI 17.10 EN SOIRÉE A LA HAVAT HANOAR. (Inscriptions obligatoires)

Renseignements :

Office@atid-israel.org.il

Facebook: Merkaz Atid Israël

Raphael Azoulay: 058-7824401