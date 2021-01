De plus en plus d’informations font surface quant à des pourparlers qui se déroulent actuellement entre Yamina et Habayit Hayehoudi pour une alliance en vue des prochaines élections. Parmi les conditions posées par le secrétaire-général de Habayit Hayehoudi Nir Orbach : la démission de son chef du parti, le ministre Raphy Peretz qui selon tout vraisemblance devrait annoncer dans les jours qui viennent son retrait de la vie politique « dans l’honneur » au lieu d’essuyer une défaite lors de primaires. Nir Orbach, qui pourrait devenir le prochain président de Habayit Hayehoudi, est proche de Naftali Benett. Il n’est pas exclu que l’initiative du président de Yamina envers Habayit Hayehoudi ait aussi pour but de réduire l’influence de Betzalel Smotritch et de son parti Ihoud Leoumi au sein de Yamina. En incluant Habayit Hayehoudi au sein de Yamina, Bennet aurait des « excuses » de ne pas accorder à Betzalel Smotritch autant de places dans les dix premiers rangs de la liste pour la Knesset.

Selon le site kipa.co.il c’est Betzalel Smotritch qui envisageait de s’allier à Habayit Hayehoudi en espérant que ce soit Elie Ben-Dahan qui en devienne le président et faire ainsi pression sur Naftali Benett sous la menace de courir séparément. Apparemment, ce dernier l’aurait devancé en attirant Habayit Hayehoudi vers Yamina.

Au parti Habayit Hayehoudi, trois candidats s’affronteront lors des primaires pour la présidence : Nir Orbach, qui veut une alliance avec Benett, l’ancien vice-ministre de la Défense rav Elie Ben Dahan qui lui préférerait s’allier à Smotritch dans le cadre d’un parti sioniste-religieux séparé de Yamina et l’ancien député Motti Yogev dont les positions ne sont pas encore connues sur cette question.

Quant aux négociations entre Naftali Benett et Betzalel Smotritch, elles sont laborieuses et ne sont pas certaines de réussir. Le patron du Ihoud Haleoumi exige d’être à la deuxième place sur la liste Yamina, devant Ayelet Shaked, et il demande au moins quatre représentants dans les dix premières places. De son côté, Naftali Benett, qui veut donner une image plus « centriste » de son parti ne veut pas trop « colorer » la première dizaine de places et souhaite apporter des visages susceptibles d’attirer des voix en-dehors du sionisme religieux.

Photo Flash 90