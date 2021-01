Vers un nouveau parti politique ?

Dany Yatom, ancien directeur du Mossad et ancien député travailliste devrait annoncer cette semaine la création d’un nouveau parti qui s’apparenterait à ce que fut le Parti des retraités. Parmi les noms qui circulent pour la formation de ce parti, il y des personnes d’horizons politiques différents tels que Prof. Assa Casher, spécialiste de philosophie et d’éthique, et l’économiste Shlomo Maoz, proche du Likoud.

Une candidate arabe sur la liste Meretz

Le président de Meretz Nitzan Horovitz va proposer à la convention du parti de placer une femme arabe, Jida Rinawi-Zoabi, en 4e place. Elle est originaire de Nazareth. Si cette proposition est acceptée, il y a aura deux candidats arabes dans les cinq premières places et trois en tout dans les dix premières places. Ce faisant, Nitzan Horovitz va dans le sens de ceux qui à Meretz veulent supprimer le caractère sioniste du parti pour en faire un parti judéo-arabe. Par ailleurs, l’ancien député Ilan Gilon a annoncé qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections. Lors des dernières élections, du fait de l’alliance entre plusieurs partis, il n’avait été placé qu’en 8e position et n’était pas entré à la Knesset.

…et un candidat arabe sur la liste du Likoud ?

Le Premier ministre ne cache pas qu’il souhaite attirer des voix du secteur arabe israélien et envisage d’insérer un candidat arabe parmi les six places dont il dispose sur la liste du Likoud. Le candidat qui est en lice est Naïl Zoabi, ancien directeur d’école à Tamara même s’il ne confirme pas pour l’instant s’il a été personnellement contacté. L’intéressé a tout de même relevé avec satisfaction les intentions du Premier ministre et les estime sincères. Il a exprimé son souhait que les partis sionistes aident le secteur arabe à aller dans une autre direction « et ne pas la laisser en otage au même parti ». Il vise la Liste arabe unifiée : « Elle ne m’a jamais représenté, elle ne me représente pas et ne me représentera jamais » a-t-il affirmé.

La gaffe de Yaïr Golan

Yaïr Golan, membre de Meretz a effectué un magistral zigzag. Dans un premier temps il a publié un post indiquant que 50% de la contamination dans les écoles du pays se concentre dans les secteurs arabe et orthodoxe. Un peu plus tard, réalisant qu’il risquait de porter atteinte à la base électorale du parti d’extrême gauche il corrigé son poste qui est devenu : « 50% dans les écoles orthodoxes, 15% dans le nord du pays, terme désignant le secteur arabe, et 35% qui se partagent dans le reste du pays ».

Photo Olivier Fitoussi