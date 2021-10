La chancelière allemande Angela Merkel, qui achève sa longue carrière à la tête de son pays, effectue un « voyage d’adieu » en Israël, séjour toutefois présenté comme une « visite de travail » afin de faire le lien avec la future équipe gouvernementale en Allemagne. La chancelière se rendra naturellement à Yad Vashem et sera reçue notamment par le président Itshak Herzog, le Premier ministre Naftali Benett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid. Les sujets abordés seront divers : les relations bilatérales israélo-allemandes, la coopération dans le cadre du Corona, la menace iranienne, l’aide aux survivants de la Shoah. Les responsables israéliens remercieront notamment la chancelière allemande pour son soutien intangible à l’Etat d’Israël et à sa sécurité, à l’exemple de la vente des sous-marins allemands à Israël.

Photo Hadas Parush / Flash 90