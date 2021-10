Ce qui devait être un pas dans la bonne direction s’est terminé par une cruelle déception : le tribunal du district de Jérusalem a cassé la décision du tribunal de paix d’autoriser des prières silencieuses juives sur le Mont du Temple. Le juge a ainsi donné raison à la police et au ministre de la Sécurité intérieure qui contestaient la décision pour les sempiternelles excuses des « risques de troubles à l’ordre public ». Ce verdict montre surtout que les autorités politiques et judiciaires israéliennes capitulent systématiquement face aux menaces de l’Autorité Palestinienne, de la Jordanie et du Hamas.

Au nom du mouvement Im Tirtsou, Matan Peleg a déclaré : « Le ministre Omer Ber-Lev ne comprend pas sa mission. Il ferait mieux de se concentrer sur le rétablissement de la sécurité dans les villes mixtes mais malheureusement, il préfère flatter Ayman Oudeh et ses amis et surtout pas affronter les causes réelles de la violence arabe. Personne ne lui a demandé de décider où les Juifs peuvent prier et il n’est pas de sa compétence de briser le lien historique entre le peuple juif et le Mont du Temple (…) C’est précisément le fait que le ministre avertit d’un ’embrasement’ qui appelle des émeutes ».

Dans un communiqué, le mouvement « ‘Hozrim LaHar » a écrit : Ce qui avait commencé par un repentir du système judiciaire s’avère être une cruelle déception. C’est une honte qu’un tribunal en Israël décrète haut et fort que seuls les Juifs n’ont pas le droit de prier sur le Mont du Temple alors que les Musulmans y font ce qu’ils veulent sans que personne n’y trouve à redire. Ce qui serait considéré ailleurs comme de l’antisémitisme est accueilli avec indifférence en Israël… »

Photo Yaakov Lederman / Flash 90