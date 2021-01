Mercredi s’est annoncée une candidate « surprise » pour la présidence du parti Habayit Hayehoudi. Il s’agit de Hagit Moshé, adjointe au maire de Jérusalem. C’est un appel téléphonique du bureau du Premier ministre qui a apparemment été à l’origine de cette annonce. Binyamin Netanyahou fait le forcing ces derniers temps pour la création d’un front sioniste religieux entre Habayit Hayehoudi et l’Ihoud HaLeoumi qui aurait pour effet de renforcer l’influence de Betzalel Smotritch au détriment de Naftali Benett et Yamina. Le Premier ministre envisage deux scénarios qui lui seraient favorables : soit un front sioniste religieux qui se présenterait séparément de Yamina et ferait entrer à la Knesset un parti supplémentaire qui ne se joindrait pas à une coalition de gauche soit une alliance entre le front sioniste religieux et Yamina mais dans lequel Betzalel Smotrich et ses amis auraient un poids bien plus fort et empêcherait Naftali Benett de s’aventurer à des alliances contre-nature. Et si tel était le cas, la composante sioniste religieuse de Yamina pourrait se séparer de Yamina et rjoindre Binyamin Netanyahou.

Dans un premier temps, Netanyahou avait demandé ce « service » à Raphy Peretz qui entre temps a annoncé son retrait de la vie politique. Le Premier ministre a ensuite contacté Betzalel Smotritch mais ce dernier est actuellement occupé au renouveau de son parti qu’il a nommé « HaTzionout HaDatit ». Face à Nir Orbach, candidat à la présidence de Habayit Hayehoudi mais qui est proche de Naftali Benett, Binyamin Netanyahou s’est tourné vers Hagit Moshé et lui a demandé de se présenter elle aussi à la présidence de Habayit Hayehoudi dans l’espoir qu’elle l’emporte et forme ensuite un bloc avec le parti de Betzlalel Smotritch et peut-être d’autres petits partis de droite. Le premier ministre aurait promis à Hagit Moshé de lui fournir tout le soutien dont elle aura besoin.

Hafit Moshé bénéficie de nombreux soutiens au parti Habayit Hayhoudi dont celui de l’ancien député Motti Yogev.

Interrogée sur cette question, Hagit Moshé a répondu « ne pas s’occuper des ragots et des rumeurs » mais qu’elle est occupée à préparer sa candidature « dans le but de rénover le parti Habayit Hayehoudi et unifier le sionisme religieux ».

Photo Miriam Alster / Flash 90