Si le président américain Donald Trump hésite à employer la force armée après les divers provocations et attaques iraniennes, il entend par contre utiliser l’arme économique et financière. Après les attaques iraniennes contre les raffineries de pétrole saoudienne, le président américain a décidé d’imposer à nouveau de lourdes sanctions contre la Banque centrale iranienne.

Dans une déclaration, Donald Trump a indiqué avoir décrété “les plus lourdes sanctions jamais imposées par les Etats-Unis à une banque nationale iranienne”. Pour appuyer ces propos, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin a rappelé que la Banque nationale iranienne est le dernier canal par lequel Téhéran pouvait effectuer des transactions avec des établissements étrangers. “Toutes les possibilités d’opérations financières sont désormais bloquées”, a-t-il affirmé.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif a réagi avec une prise de position victimaire: “Ces sanctions américaines ont pour but d’empêcher les citoyens iraniens d’acquérir des médicaments et de la nourriture. Mais les tentatives de mettre l’Iran à genoux échoueront”.

Le porte-parole du ministère, Abbas Mousvi, a déclaré que les Etats-Unis n’ont pas encore réalisé qu’ils ne sont plus la seule superpuissance économique au monde et que de nombreux pays souhaitent bénéficier du marché iranien.

En fait, les citoyens iraniens pourraient facilement obtenir des médicaments et de la nourriture en profusion si les mollahs qui les gouvernement et les tiennent en otages ne consacraient pas des milliards de dollars pour soutenir le terrorisme international et déstabiliser le Moyen-Orient.

