Lors d’une séance du Conseil de sécurité de l’Onu, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon dans son intervention a salué et félicité la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis, Kelly Craft. Il lui a notamment souhaité de faire entendre haute t fort la voix des Etats-Unis.

Dans son discours, la nouvelle ambassadrice a insisté sur la poursuite du soutien américain à l’Etat d’Israël: “Les Etats-Unis ont toujours soutenu Israël, ils le soutiennent aujourd’hui et le soutiendront toujours. Israël n’aura pas d’amie plus fidèle que Kelly Kraft”. Des propos qui font chaud au coeur et qui indiquent qu’après la merveilleuse Nikki Haley, Israël aura à nouveau une autre fidèle amie au sein des Nations-Unies.

Dany Danon et Kelly Craft se sont entretenus en tête à tête après la séance du Conseil de sécurité.

Vidéo:

Photo Représentation Israël à l’Onu