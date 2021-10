Le président du conseil régional de Samarie a évoqué les informations publiées jeudi selon lesquelles l’Administration Biden aurait fait passer un message au gouvernement Benett lui intimant de réduire la construction juive en Judée-Samarie. Yossi Dagan a averti que tout gel ou même toute « diminution » de la construction juive mènera à la fin de ce gouvernement. Dagan, qui comme David Elhayani, président du conseil des localités juives, est particulièrement indulgent et patient avec le gouvernement actuel, n’a pas expliqué comment il pourrait le « faire tomber » en pareil cas.

« La balle est dans le camp de Naftali Benett », a précisé Dagan, un slogan que l’on entend de manière récurrente depuis la prise de fonction de cette coalition, en dépit de tous les signes qui indiquent que la Judée-Samarie ne fait plus partie des préoccupations principales de Yamina et de ses dirigeants. Un signe qui ne trompe pas, le discours du Premier ministre lors de l’ouverture de la session d’hiver de la Knesset, où il a promis de construire dans le Néguev et sur le Golan, omettant ce qui était un jour l’un de ses étendards principaux.

Oubliant la composition de la coalition actuelle, Yossi Dagan a lancé un appel au Premier ministre et au gouvernement pour qu’ils annoncent officiellement et sans ambiguïté qu’ils autoriseront des planifications en Judée-Samarie et à Jérusalem.

« Un gouvernement qui nous fera revenir à la période du gel n’a aucune raison d’exister sur le plan moral, éthique et politique et de la même manière que nous avons su lutter par le passé contre chaque gel, nous lutterons de toutes nos forces contre toute tentative de ralentir le développement du repeuplement juif », a conclu le président du conseil de Samarie.

A ce jour, l’avant-poste d’Eviatar attend toujours l’arrivée des soldats tels que promis dans l’accord signé entre le gouvernement et les familles qui avaient accepté de quitter volontairement leurs maisons.

Photo Flash 90