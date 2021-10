Un colloque surréaliste s’est tenu récemment à Gaza sous le « haut-patronage » du chef du Hamas Yahia Sinwar. Le thème de ce colloque portait sur la « La Fin des Temps – La Palestine après la libération ». Le colloque était organisé par l’institut « La Promesse de la Fin des Temps », créé en 2014 pour « préparer les étapes de la libération de la ‘Palestine’ et son édification en Etat indépendant ».

Les débats ont porté sur l’organisation de la « Palestine » dans tous les domaines une fois que l’Etat d’Israël aura disparu. Un document officiel a été publié à la fin du colloque mentionnant les étapes de l’édification de la « Palestine » sur l’organisation intérieure comme que sur les relations internationales. Parmi ces points évoqués, il y a celui du sort réservé aux Juifs, qui mériterait d’être diffusé dans les chancelleries internationales. Le document établit une différence entre les Juifs qu’il faudra tuer, ceux qu’il faudra poursuivre sur le plan judiciaire et ceux auxquels il sera permis de quitter le pays pour s’installer ailleurs. Mais ce qui est le plus fort est que l’un des points stipule… »qu’il faudra garder en ‘Palestine’ pour une période les Juifs instruits ou spécialistes dans les domaines de la santé, de l’ingénierie, la technologie, l’industrie civile et militaire ». Il faudra même leur interdire de quitter le pays, précise le document !

Un sort « particulier » est également prévu pour les Arabes qui auront collaboré avec « l’entité sioniste » ainsi que ceux qui les auront recrutés, afin de « purifier la Palestine ainsi que la patrie musulmane de ces déchets humains ».

Le document parle aussi d’une « entité provisoire » et « d’étapes intermédiaires » dans l’organisation de la nouvelle entité ce qui indique une volonté de créer à terme un Etat ou un califat islamique, qui est le rêve des Frères Musulmans dont le Hamas est l’une des branches.

Dans son intervention, Kamal Abou On, qui parlait au nom du chef du Hamas Yahia Sinwar, a déclaré : « Nous accordons notre haut-patronage à ce colloque car il est en accord avec notre conviction que la victoire est proche. La libération entière de la Palestine, de la Mer au Jourdain est le coeur de la stratégie du Hamas ».

Il serait intéressant de demander l’avis de Mansour Abbas sur ce colloque, le parti Ra’am, membre de la coalition Benett-Lapid, étant comme le Hamas une filière des Frères Musulmans.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90