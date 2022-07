C’est l’une des images du séjour du Président américain qui a été le plus commentée: la chanteuse Yuval Dayan, déclinant poliment la poignée de main de Joe Biden.

Alors qu’elle terminait de chanter devant les Présidents américain et israélien, Joe Biden, qui avait visiblement beaucoup apprécié la chanson, s’est levé pour aller saluer les artistes. Lorsqu’il a tendu la main à Yuval Dayan, celle-ci s’est inclinée mais a refusé de lui serrer la main, pour des raisons religieuses. Elle avait précisé face à l’ampleur que prenait la polémique en Israël, qu’elle avait prévenu les organisateurs de l’événement qu’elle ne serrait pas la main aux hommes. Le message aurait été passé mais oublié par le principal interessé qui a poursuit la conversation comme si de rien n’était, tout sourire.

Cet épisode a fait couler beaucoup d’encre. Certains ont chaleureusement félicité la chanteuse pour avoir été fidèle à ses convictions, d’autres l’ont sévérement critiquée pour l’affront qu’elle aurait fait subir à l’un des hommes les plus puissants de la planète et avoir ainsi porté atteinte au statut d’Israël qu’elle représentait à cet instant.

Aujourd’hui (mardi), Tom Nides, l’ambassadeur américain en Israël, a adressé une vidéo à Yuval Dayan, dans laquelle il revient sur cette fameuse poignée de main refusée. »Vous avez interprété une merveilleuse version de Let It Be et le Président vous est reconnaissant au nom des Israéliens et des Américains. Merci d’avoir été fidèle à votre foi, merci au nom du peuple américain pour votre magnifique chanson ».

De quoi mettre un terme à la polémique.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90