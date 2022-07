Le mouvement Nahala, dirigé par Daniela Weiss, qui milite pour l’expansion de la présence juive en Judée-Samarie, l’avait annoncé avant la venue du Président américain: le 20 juillet, 28 nouvelles implantations seront créées en Judée-Samarie.

Il s’agit d’une initiative émanant du mouvement Nahala, sans aucune coordination avec les services de l’Etat.

Face à la détermination des militants, le ministère de la Défense a adopté une position sans équivoque. Il s’oppose à toute initiative de création d’implantations juives sans autorisation légale préalable.

L’ordre a été donné à la police et à l’armée de ne tolérer aucun mouvement de construction. Le message adressé aux militants pour demain est clair: manifestation – oui, construction – non. Benny Gantz a prévenu aujourd’hui ceux qui avaient l’intention de prendre part au projet: »il s’agit d’un programme illégal. Beaucoup de ceux qui vont y participer ne savent tout simplement pas qu’il s’agit d’une action illégale qui n’a pas été coordonnée avec les forces de sécurité ».

Ce sont des centaines de militants, dont des familles, qui sont attendues demain (mercredi) dans les trois points de peuplement où ces nouvelles implantations doivent voir le jour.

Parallèlement, les organisations de gauche comme Crime minister, Shalom Ahshav, Mahsom Watch, ont annoncé qu’ils seraient des centaines pour empêcher les militants de Nahala de mener à bien leur opération.

Les services de sécurité vont déployer des barrages et des centaines de policiers et de soldats seront mobilisés. Ce que les autorités veulent éviter ce sont des images de femmes et d’enfants bousculés et expulsés.

Le mouvement Nahala s’est préparé au grand jour grâce à une campagne de dons orchestrée par le stratège Meïr Layosh et la société Charidy. Ce ne sont pas moins de 5 millions de shekels qui ont été récoltés pour ces nouvelles implantations. Avant l’opération demain, des kits seront distribués aux participants aves des parasols, des lattes, des éclairages solaires, des jerricans d’eau, des chargeurs portables et un nécessaire de toilettes, afin de leur permettre de rester le plus longtemps possible sur le terrain.

Des prospectus sont diffusés par différents canaux, notamment sur les réseaux avec les consignes à appliquer, notamment sur le comportement à adopter sur place: pas d’affrontements avec les soldats ( »Ils sont nos frères »), pas d’affrontements avec les Arabes ( »C’est pour cela que nous avons une armée et une police), pas d’affrontements avec les anarchistes qui viendraient les provoquer.

Les participants sont également invités à se préparer à rester sur le terrain pendant une durée indéterminée et à apporter le nécessaire pour cela.

Daniela Weiss, présidente du mouvement Nahala. Photo by Tomer Neuberg/Flash90

Les responsables du mouvement Nahala ont réagi à l’annonce du ministère de la Défense de se mettre en travers de leur route demain: »Un jour après l’autre, des points de peuplement palestiniens illégaux sont construits, et à notre grand regret, le ministre de la Défense et le gouvernement israélien restent les bras croisés. En revanche, lorsque le peuple d’Israël se lève et accomplit son devoir moral de poursuivre le développement de la présence juive en Eretz Israël, on essaie de l’en empêcher ».

Photo by Kobi Gideon / FLASH90